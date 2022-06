Mercato Juve: i bianconeri premono, Di Maria sta per parlare. Koulibaly avanza

TORINO - Marco Bo dalla redazione di Tuttosport fa il punto della situazione sul mercato della Juventus. Due i focus principali: Angel Di Maria e Kalidou Koulibaly. «Il mercato sta entrando sempre più nel vivo aspettando l’apertura ufficiale della sessione trasferimenti, fissata per il 1° luglio. Questa, intanto, è la settimana finalmente decisiva per sbloccare l’affare Di Maria. L’argentino è sbarcato in Europa e si sta riposando con moglie e figli sull’isola di Ibiza per ritemprarsi dalle fatiche con Paris Saint-Germain e Nazionale. La Juventus spera di portarlo a Torino e nel giro di 24-48 ore il giocatore darà la sua risposta sul futuro. Dal club bianconero si percepisce una certa fiducia e positività in vista di una probabile fumata bianca». Quanto al difensore senegalese in bilico a Napoli, «la Juve sta cercando un difensore forte e importante per sostituire Giorgio Chiellini che lascerà il calcio italiano. Servirà una pedina di livello. Si registrano movimenti interessanti, ma è chiaro che l’affare potrebbe eventualmente concretizzarsi un po’ più avanti». In chiusura una chicca: «Non perdete l’intervista a Walter Sabatini, pubblicata domani 20 giugno su Tuttosport in edicola. Il ds parla a lungo della Juventus presente e futura. E ci sono anche intriganti suggerimenti di mercato».