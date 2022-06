Di Maria alla Juve? Sarà decisiva Torino. Nuovi contatti con l’ala a Ibiza

TORINO - Questione di punti di vista. Certo. Partendo dal presupposto che sono sempre tutti rispettabili, anche perché ognuno di noi ha una prospettiva differente nella propria vita. E così può capitare che un padre di famiglia, per decidere se passare o no un anno di lavoro in una città diversa da quella in cui ha abitato negli ultimi sette anni, Parigi, debba aspettare l’okay decisivo della moglie e questo non perché rimarrebbe da sola sotto la Tour Eiffel insieme ai figli, no, si trasferirebbe anche lei nella nuova meta, Torino. Ma la Mole, potrebbe non bastarle. In ballo, ma dal loro punto di vista è un dettaglio, il contratto annuale che la Juventus gli riconoscerebbe, ovvero 7 milioni di euro. Il fatto che la Vecchia Signora dimostri una certa fretta non smuove più di tanto le dinamiche della famiglia Di Maria che, per quanto riguarda la parte economica, è serena per almeno le prossime cinque generazioni. E allora chi sta trattando l’affare con l’argentino svincolatosi dal Paris Saint Germain deve confrontarsi con parametri di non semplice gestione. L’alternativa a Torino, Barcellona, consente alla signora Jorgelina Cardoso, consorte dell’esterno dal 2011, di mettere a fuoco con più facilità lo scenario in cui passerebbe i prossimi 12 mesi, gli ultimi in Europa prima di rientrare definitivamente nell’amatissima Argentina dove far crescere la prole e godersi il buen riposo.