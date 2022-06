L'Équipe: "Rabiot ha chiesto la cessione alla Juve"

PARIGI (Francia) - Non sarebbe più così convinto di restare alla Juve. Al contrario, Adrien Rabiot, avrebbe chiesto di andare via. Questo almeno è quanto riporta L'Équipe: "Adrien Rabiot - scrive il quotidiano francese - vorrebbe lasciare la Juventus. Nonostante gli manchi ancora un anno di contratto con il club bianconero, dove nell'ultima annata è stato titolare indiscusso, il centrocampista francese ha chiesto il via libera per essere ceduto e per trasferirsi questa estate".