Juve-Di Maria, se il cuore dice sì

TORINO - La Vecchia Signora non si scompone e attende con pazienza. Certo, avrebbe preferito non dover vivere questa lunga attesa per ottenere il sì di Angel Di Maria, ma tant’è. Del resto la società torinese si è mossa con tempismo confezionando una proposta col fiocco all’ormai quasi ex ala del Psg, visto che il suo contratto con i transalpini si esaurirà il 30 di questo mese, anche se ormai la maglia dei campioni di Francia non la vestirà più. La stagione è finita e lui in questi giorni indossa soltanto il costume da bagno per rilassarsi nelle acque di Ibiza o della piscina privata che ovviamente non può mancare nella casa relax di chi guadagna milioni di euro ogni stagione pallonara. Per strappare il suo okay e quindi vederlo giocare con la maglia bianconera, il club torinese ha formalizzato una proposta da 7 milioni di euro per il campionato 2022/23. Vincoli più lunghi all’argentino non interessano, poichè al termine della prossima stagione il campione e la famiglia lasceranno l’Europa per tornare a vivere definitivamente in Argentina dove l’asso vorrà concludere la sua carriera con la maglia del Rosario [...]