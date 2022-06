Juve, Rabiot va via: per ora lo dicono solo i francesi

TORINO - L’indiscrezione arriva dalla Francia, per la precisione dall’Equipe, e di per sé è una novità fino a un certo punto. Perché che Adrien Rabiot sia attento a ciò che succede sul mercato non è una scoperta recente, semmai la svolta è che avrebbe ufficialmente chiesto la cessione. Così è riportato il Rabiot-pensiero: «Vorrebbe lasciare la Juventus, nonostante gli manchi ancora un anno di contratto con il club bianconero, dove nell’ultima annata è stato titolare indiscusso. Il centrocampista francese ha chiesto il via libera per essere ceduto e per trasferirsi questa estate». La Juventus, che a centrocampo aspetta a braccia aperte il ritorno di Pogba, non ha parlato con il diretto interessato, ma non sarebbe di certo colta alla sprovvista e la possibilità che il francese venga accontentato in questa sessione di mercato c’è, anche se da Allegri è sempre stato considerato un elemento prezioso e sul quale puntare. Partenza possibile, dunque, a patto che arrivi un’offerta ritenuta economicamente congrua: almeno 20 milioni, nonostante il contratto in scadenza nel 2023, anche perché, pur avendo dovuto affrontare alti e bassi continui (più bassi per la verità) nella sua avventura bianconera, Rabiot gode comunque di un discreto bacino d’utenza di club interessati alle sue prestazioni [...]