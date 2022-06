Juve, guarda Pogba: viene accolto come un eroe in Guinea!

CONAKRY (Guinea) - In attesa di fare ritorno alla Juve - la società che per 4 lunghe stagioni è stata un sinonimo di casa - Paul Pogba ha fatto tappa in Guinea, il paese d'origine dei suoi genitori. Come si vede dalle storie pubblicate sul proprio profilo Instagram il centrocampista francese ha sfilato a bordo di un auto per le strade di Conakry venendo inseguito a piedi e in moto da centinaia di fan, desiderosi di omaggiarlo e salutarlo. Pur essendo nato in Francia - più precisamente a Lagny sur Marne - Pogba ha sempre avuto un occhio di riguardo per il popolo guineano: nel 2020 l'ormai ex giocatore del Manchester United organizzò una partita di beneficenza con l’obiettivo di raccogliere fondi per garantire l’accesso all’acqua potabile nel paese e all’amichevole - che si svolse allo stadio di Tours, in Francia, davanti a più di 10.000 spettatori - parteciparono diversi campioni di spicco come Kylian Mbappé e Antoine Griezmann.