Juve, summit alla Continassa: spinta Di Maria, Dzeko insidia Arnautovic 

Se il Barcellona resta alla finestra, pur non avendo ancora formulato una offerta ufficiale al giocatore, in Argentina non si esclude la variabile Carlitos Tevez, nuovo allenatore di quel Rosario Central in cui Di Maria ha già annunciato di voler chiudere la carriera. Il ritorno a casa è previsto dopo il Mondiale in Qatar, nell’estate 2023, a meno che il carisma dell’ex juventino non finisca per cambiare i programmi del rosarino. Tutto è possibile, nel mercato, ma ora come ora la Juventus resta in pole position. [...] Manovre in corso anche in attacco. I bianconeri lavorano a fuoco lento per il ritorno di Alvaro Morata dopo il mancato riscatto dall’Atletico Madrid per 35 milioni. Antenne dritte sui possibili vice Vlahovic: Marko Arnautovic (Bologna) è uno dei preferiti, ma occhio a Edin Dzeko, che può lasciare l’Inter in saldo dopo il ritorno a Milano di Romelu Lukaku.

