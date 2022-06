As: "Morata, 'sentenza' intelligenza artificiale: farà meglio all'Atletico che alla Juve"

TORINO - In attesa di capire quale sarà il futuro di Alvaro Morata ( vuole la Juventus ma attenzione alle avances dell' Arsenal ), in Spagna si chiedono quale apporto potrebbe dare l'attaccante classe 1992 nel caso in cui rimanga all' Atletico Madrid e alla corte di Diego Pablo Simeone . Secondo Olocip (società che utilizza l'intelligenza artificiale che calcola le prestazioni dei calciatori) Morata, nei prossimi dieci mesi e nell'attuale contesto 'colchonero', avrebbe un impatto sulla squadra 'rojiblanca' di 0,18 per novanta minuti. Supererebbe così il suo record in questa stagione con la Juve , dove ha raggiunto quota 0,14: significa che con le sue azioni totali ha avuto bisogno di 100 minuti in più per aiutare la squadra a segnare un gol. L'attaccante, scrive As, ha disputato una buona stagione in maglia bianconera: nove gol e cinque assist. Ma se dovesse tornare ad indossare la maglia 'rojiblanca', le sue prestazioni sarebbero destinate a migliorare.

Morata: secondo l'algoritmo segnerà più di Griezmann

L'intelligenza artificiale stima inoltre un miglioramento della capacità realizzativa di Morata rispetto alla stagione 2021-22, ma al contempo ci sarebbe un leggero calo a livello prestazioni se confrontato con l'ultima stagione dell'attaccante madrileno in maglia colchonera. As scrive che giocando l'80% dei minuti, senza contare i gol su calcio piazzato, Morata segnerebbe undici gol, tre in meno di quelli segnati nella stagione 2019-20 con l'Atletico ma due in più del suo 'high score' alla Juventus nell'ultima stagione. Confrontandolo poi con il resto degli attaccanti in rosa, e prendendo sempre come base quella percentuale dell'80% dei minuti giocati, solo Matheus Cunha sarebbe il più prolifico in termini di gol (con 12 marcature). Anche Joao Felix segnerebbe 11 reti mentre Griezmann rimarrebbe a 8. Morata per il momento è in vacanza, ma si presenterà in ritiro il 10 luglio, insieme al resto della squadra, con la ferma intenzione di migliorare le proprie prestazioni. Non si sa se riuscirà nell'intento o meno ma le statistiche avanzate lo supportano e la Juve monitora con attenzione il suo futuro.