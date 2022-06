Juve, la frase detta al matrimonio di Locatelli accende il mercato bianconero

Dopo la romantica proposta , Manuel Locatelli ha sposato la sua Thessa . Un matrimonio da favola quello del centrocampista della Juve che si è commosso durante la cerimonia: tra gli invitati presenti anche alcuni compagni di squadra, tra cui Bonucci e Perin e l'ormai ex capitano Giorgio Chiellini . E proprio da quest'ultimo sembrerebbe essere arrivato un indizio che riguarda il mercato della Juve .

L'indizio di mercato arriva da Chiellini?

In un video postato dall'ex bianconero Federico Peluso, anche lui tra gli invitati, si sente una voce che pare proprio quella di Chiellini. Nonostante la musica molto alta, si intercettano alcune parole, anzi alcuni nomi di giocatori, pronunciati dall'ex capitano: "Però ci devi avere Di Maria davanti. Di Maria, Berardi, Chiesa va bene" - questa la frase che si sente in sottofondo. L'indizio di calciomercato ha scatenato i tifosi della Juve che subito hanno commentato sui social: "Avete sentito? Sembra proprio la voce di Chiellini"- ha scritto un supporter juventino, scatenando i commenti di tanti altri. Chiello fa già le prove generali da dirigente? L'ex bianconero, che dalla prossima stagione vestirà la maglia dei Los Angeles, ha già nostalgia della Vecchia Signora e ha approfittato della reunion con Bonucci e Perin per parlare dei giocatori finiti nel mirino della Juve.