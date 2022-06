Di Maria, ci siamo: ecco quando arriverà la risposta alla Juve

Angel Di Maria non sfoglia margherite (“vado o non vado alla Juventus”), ma si diverte come un pazzo in vacanza. Ciò non significa che non rifletta sul suo futuro: un pensiero condiviso con la moglie, Jorgelina Cardoso, su quale sia la scelta migliore per l’annata che vorrebbe ancora vivere in Europa prima del ritorno in patria. In questo senso non è escluso anche un blitz a Torino: il giocatore, con la famiglia, si trova in vacanza a Ibiza, a circa un’ora e mezza di volo dalla capitale sabauda. Nell’arco di mezza giornata i Di Maria possono rendersi conto di persona del contesto in cui andrebbero ad abitare e, sicuramente, sarebbero entusiasti della riservatezza che la città garantisce ai campioni.