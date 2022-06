Operazione Koulibaly: così la Juve rastrella i fondi per provarci

Quanto costa Koulibaly , quaranta milioni? La Juve li rastrella sul mercato per ingaggiare il fortissimo difensore del Napoli, tuttora incerto sul proprio futuro pur avendo ancora un anno di contratto con De Laurentiis. I margini di manovra a Cherubini non mancano. Il riscatto di Demiral , deciso dall'Atalanta, frutta 20 milioni di euro; si aggiungano la cessione di Beruatto al Pisa (3 milioni); Zanimacchia che la Cremonese punta a riscattare, ma occhio al Parma di Pecchia che lo contende all'ex club sul filo dei 4 milioni; Mandragora , sempre più vicino alla Fiorentina.

Fattore bomber

E poi ci sono Brunori, supercannoniere del Palermo neopromosso in B e Vrioni, capocannoniere dell'ultima Serie A austriaca con Karim Adeyemi, uno dei sicuri candidati al Golden Boy Tuttosport 2022. Brunori interessa a mezza Serie B, a cominciare dallo stesso Palermo; per Vrioni il club che ha manifestato l'interesse più concreto sinora è stato lo Charleroi.

Fattore De Ligt

Che Koulibaly sia un obiettivo inconfessato della Juve, è assodato da tempo. L'accelerazione del tentativo di portarlo a Torino è stata impressa anche dall'eventualità che un club inglese si presenti alla Continassa, paghi la clausola di 120 milioni di euro e ingaggi Matthijs de Ligt. Le manovre di avvicinamento del Chelsea all'olandese continuano e, se è vero che l'ex Ajax è legato alla Juve da un contratto in scadenza nel 2024, è altrettanto vero che di fronte a un'offerta di enorme portata, lo scenario cambierebbe di colpo. L'ideale, per Allegri, sarebbe la coppia de Ligt-Koulibaly. Non si stenta a capire perché.