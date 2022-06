Zaniolo si scalda: incontro Juve-Roma

TORINO - Metti Federico Cherubini e Tiago Pinto nello stesso locale di Milano. Il ds della Juventus e il gm della Roma sono stati avvistati lontano da occhi indiscreti e distanti dai classici - e trafficati - luoghi delle trattative. Due chiacchiere in compagnia che riscaldano l’affare Nicolò Zaniolo sulla tratta Torino-Roma. L’incrocio tra l’uomo mercato dei bianconeri e quello dei giallorossi arriva nel mezzo di una giornata ricca di appuntamenti per entrambi. Alla Continassa pensano al 22enne azzurro da gennaio, quando era andato in scena un primo sondaggio, e in questi mesi la pista non è mai stata abbandonata del tutto. Ci sono stati degli alti e bassi, anche a causa dell’inserimento del Milan, tuttora alla finestra per il romanista (ieri Pinto ha incontrato anche i rossoneri). Ma ora come ora, stando a quanto filtra dai salotti milanesi, c’è di nuovo la Juventus in pole position per Zaniolo. Il puzzle è complesso e non ancora completato. Ma il fatto che bianconeri e giallorossi ne parlino conferma la comune volontà.