De Ligt, rilancio Chelsea: la proposta fatta alla Juve

TORINO - L’incontro della Juventus con Rafaela Pimenta , avvocato erede dell’impero Raiola, non è servito soltanto a definire i dettagli dell’affare Pogba . L’altro argomento in cima all’ordine del giorno del vertice milanese era la situazione di Matthijs De Ligt . Riassunto delle puntate precedenti: la dirigenza bianconera e l’entourage del difensore lavorano da tempo al rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. Un prolungamento che servirebbe alla Juventus per allungare i termini dell’accordo, evitando così il rischio di avvicinarsi alla scadenza (2024). Dall’altra parte l’agente del giocatore ha interesse a rivedere l’accordo per abbassare la clausola rescissoria, che ora è di 120 milioni e che la prossima estate salirà fino a 140: l’idea della manager di De Ligt è quella di ridurre sensibilmente la cifra dell’opzione, portandola a un prezzo simile a quanto era stato pagato il calciatore ai tempi del passaggio dall’Ajax alla Juventus, dunque tra i 75 e gli 85 milioni. I discorsi per il rinnovo, già imbastiti nelle scorse settimane, sono proseguiti ieri, ma si è discusso anche di altri scenari.

La proposta del Chelsea alla Juve

Perché De Ligt è seguito da diversi top club europei e uno in particolare comincia a fare sul serio, pronto a formulare un’offerta per prendere subito l’olandese: si tratta del Chelsea, che ha necessità di rifondare in particolare il reparto arretrato e che dispone di nuove risorse da sfruttare. Tuchel vuole De Ligt e sul tavolo dei dirigenti bianconeri è arrivata un’offerta concreta, anche se piuttosto lontana da quelle che sarebbero le aspettative juventine. Premesso che la Juventus, come in più occasioni ribadito, punta sull’olandese per il futuro e non vorrebbe privarsene, facendosi anche forza della clausola rescissoria da 120 milioni. Il Chelsea non intende pagare la clausola nella sua interezza: preferisce trattare con le varie parti per strappare un accordo su una parte fissa e in più una contropartita tecnica. La proposta dei Blues includerebbe uno a scelta tra Timo Werner e Christian Pulisic: sia il tedesco sia lo statunitense sono elementi che interessano alla Juventus (Pulisic era già stato cercato in passato), ma non in un affare del genere.

