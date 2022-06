Telegraph: "Rabiot vuole lasciare la Juve e sogna la Premier"

TORINO - Adrian Rabiot sogna la Premier League. Il centrocampista francese, sotto contratto con la Juventus fino al 2023, avrebbe deciso di lasciare il club bianconero e di tentare l'avventura in Inghilterra. A riportarlo è il Telegraph. Secondo il tabloid inglese, il club bianconero sarebbe disposto ad assecondare la volontà del francese, per una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro.

Rabiot, tutto entro la partenza del ritiro

L'ex centrocampista del Paris Saint Germain spera di definire il proprio futuro entro la partenza del ritiro con la Juventus. In questa stagione ha collezionato 32 presenze in campionato, sette in Champions League, cinque in Coppa Italia e una nella Supercoppa italiana.