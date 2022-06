I tormenti di Dybala: già pentito di avere lasciato la Juve?

Di Maria, Lautaro, Papu Gomez, Lo Celso, Paredes, Correa, Tagliafico e molti altri. A Ibiza, la festa per i 35 anni di Leo Messi è stata un evento al quale non poteva mancare mezza Argentina. La stampa di Buenos Aires l'ha solennizzato, ricordando come dodici altri compleanni il fuoriclasse li avesse festeggiati con l'Albiceleste, ma in ritiro, non nella "paradisiaca isola spagnola". Al genetliaco c'era anche un convitato di pietra: Paulo Dybala, che da Miami ha postato un video di allenamento con Pogba.

Staffetta juventina Immagini social di una sorta di passaggio di testimone fra il ventottenne argentino che la Juve ha lasciato ed è ancora in attesa di sistemazione e il ventinovenne francese che la Juve si prepara a riabbracciare dopo sei anni di lontananza. A Ibiza, i compagni di Nazionale hanno parlato anche del futuro di Dybala che nella selezione di Scaloni deve fare i conti con l'ìngombrante presenza di Messi, del quale è considerato la riserva se è vero, com'è vero che delle 34 presenze con l'Argentina, 18 l'hanno visto subentrante. Marotta ha rassicurato Paulo: approderà all'Inter, ma deve avere pazienza, prima l'Inter ha bisogno di sistemare le posizioni di Correa, Dzeko e Vidal. Zhang è stato chiaro: ok al rientro di Lukaku, tuttavia il bilancio non permette di prendere altre direzioni se non quella degli addii ai contratti più onerosi, onde accollarsi il quadriennale proposto a Dybala per complessivi 40 milioni lordi più i premi di rendimento. Considerazione a margine: se chi ne cura gli interessi avesse siglato l'accordo con i nerazzurri prima del ciclone Lukaku, oggi non si porrebbe il problema dell'attesa che ha fatto prigioniero l'argentino. Era l'8 giugno quando l'Inter propose ufficialmente 5 milioni di euro netti, cui aggiungere il bonus legato ad almeno il cinquanta per cento di presenze in gare ufficiali. Risposta picche.