Di Maria: «La Juve? Sto riflettendo»

TORINO - «La Roma? Non mi interessa. La Juve? È il club più importante d'Italia, è una delle squadre interessate a me. Al momento sto riflettendo, ma sono concentrato sulle vacanze e la famiglia». In un video a cura di Espn, che ben presto ha spopolato sui social, Angel Di Maria esce allo scoperto e parla del club bianconero. L’interlocutore mostra all’ex Psg una serie di maglie e, quando prende quella bianconera, Di Maria non trattiene il sorriso: «Arriva a proposito». Lapidaria è stata invece la risposta alla vista della casacca giallorossa della Roma: «No, questa non mi interessa».

El Fideo, che si trova ancora in vacanza a Ibiza, dove ha incrociato anche molti compagni di Nazionale tra cui Messi e Lautaro Martinez, ha chiesto ulteriore tempo alla Juventus, che all’argentino ha proposto il contratto per una sola stagione offrendo un ingaggio di 7 milioni di euro.