Di Maria e Juve sempre più vicini: nuovi contatti, sale la fiducia per l’ultimo sì

TORINO - La Juventus e Angel Di Maria sono sempre più vicini. Il fatidico sì dell’argentino non è ancora arrivato - e non è detto che arrivi già nelle prossime ore - però la fiducia è segnalata in crescita. A rafforzare l’ottimismo sono i segnali giunti alla Continassa dopo i nuovi contatti con il Fideo e con il suo entourage. L’affare non è ancora in dirittura d’arrivo, e qualche rischio ancora c’è (il Barcellona non si è ritirato dalla corsa), però negli ambienti vicino a Di Maria qualcosa è cambiato nelle ultime ore. Nessuno si sbilancia sui tempi della firma, ma l’ormai ex Psg viene descritto più convinto dalla possibilità di salire sul treno della Juventus. I ragionamenti del Fideo continuano, però qualcosa è cambiato. Seppur la Juventus non abbia mai mollato, disposta anche a un surplus di pazienza pur di arrivare al traguardo con il 34enne svincolato d’oro, nei giorni scorsi la temperatura si era un po’ raffreddata dalle parti di Di Maria. Ma a dimostrazione che il mercato può cambiare da un giorno all’altro, adesso la posizione della Juventus sembra molto più forte e solida. Non basta ancora per la fumata bianca, ma intanto è un bel passo in avanti. Il prossimo potrebbe essere quello decisivo. Che servano 24-48 ore o altri 3-4 giorni, la priorità del club bianconero è quella di concludere in bellezza il complicato puzzle iniziato da più di due mesi.