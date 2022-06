Zaniolo e quella passione per la Juve mai nascosta

Fiorentina , Inter , Roma . È mancato giusto il Torino a Nicolò Zaniolo per completare la collezione delle squadre di Serie A con cui la Juventus ha le rivalità più sentite. Un paradosso divertente visto che il ventireenne giallorosso da bambino e da adolescente è sempre stato tifoso bianconero, prima che la carriera lo portasse a mettere la professionalità davanti alla passione. Come quando l’Inter la spuntò proprio sulla Juventus nella corsa ad acquistarlo dall’ Entella , che con grande lungimiranza lo aveva accolto quando la Fiorentina lo aveva scartato, lanciandolo prima nella propria Primavera e poi in Serie B (7 presenze a 17 anni, nel campionato 2016-17).

Scripta manent

Passione bianco-nera che però, nel giovane Zaniolo, bruciava sincera e forte come provano alcuni suoi tweet scritti tra il 2013 e il 2015, che avevano fatto il giro del web quando è esploso nella Roma. Da «Altro che Mourinho, Antonio Conte» a «La Juventus è per la 32ª volta campione d’Italia» passando per «Salutate la capolista» nella stagione 2013-14, fino a «Andiamo a Berlino Beppe», citazione della telecronaca di Fabio Caressa nella semifinale mondiale 2006 postata per celebrare la qualificazione alla finale di Champions League 2015, in programma proprio a Berlino. Chissà, magari presto potrà unire professionalità e passione.