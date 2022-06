Pirlo vuole Ramsey: la Juve ci spera ma...

TORINO - Il futuro di Aaron Ramsey è lontano da Torino, questo è ormai scontato, però non è ancora definito del tutto. La Juventus ha bisogno di liberare spazio, anche a livello economico, e i 7 milioni netti di ingaggio ancora per un anno pesano eccome nelle casse del club. Lo stesso Ramsey vuole andare via perché il suo obiettivo è trovare continuità in una squadra che gli dia spazio e fiducia (dopo i sei mesi non esaltanti in prestito ai Rangers di Glasgow): c'è il Mondiale tra novembre e dicembre in Qatar e il gallese non vuole correre rischi. Per cui cerca una soluzione ma al momento l'accordo non c'è ancora: ballano un paio di milioni tra quelle che sarebbero le volontà del centrocampista e ela proposta della Juventus per la risoluzione contrattuale.