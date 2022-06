Di Maria, conto alla rovescia: ci siamo, la Juve lo aspetta

TORINO - Angel Di Maria e la Juventus non sono ancora al traguardo. Ma se la fiducia è segnalata in crescita, è perché da sabato qualcosa è cambiato nell’atteggiamento e nei discorsi del 34enne argentino tanto con gli amici quanto con i dirigenti bianconeri. Il Fideo non ha ancora pronunciato il fatidico sì, ma il week end ha rafforzato l’idea che prima o poi il semaforo verde arriverà. Di Maria, dopo aver soppesato pro e contro con la moglie, è sempre più orientato a ripartire dall’Italia e dalla Juventus. Il Barcellona resta una tentazione, ma il vento è cambiato. L’ex Psg, svincolato dopo 7 anni di trionfi sotto la Tour Eiffel, ha un grande desiderio: arrivare lanciato al Mondiale di novembre/ dicembre in Qatar. E i tentannamenti dei blaugrana, che in questo momento non possono tesserare nuovi acquisti (vedi Kessie e Christensen, svincolati ma in attesa di ufficializzazione da mesi), stanno finendo per premiare la pazienza della Juventus.