Sport: "Juve, il Barcellona rinuncia a De Ligt: il prezzo è troppo alto"

“Barça, Koulibaly e Koundé le alternative a De Ligt”

De Ligt inoltre non ha ancora rinnovato il suo contratto con il club bianconero, che scade nel 2024. Questa lunga fase di stallo nelle trattative per il prolugamento contrattuale avrebbe convinto la Juve a venderlo in questa finestra di mercato per monetizzare e recuperare parte dei 75 milioni di euro investiti sull'ex Ajax. Sport racconta: “L'olandese è stato molto incostante nella Juve e non si è mai sentito a suo agio dal punto di vista sportivo”. Il Barcellona cerca un difensore centrale di alto livello, ma le cifre richieste per De Ligt sono praticamente inaccessibili. In Inghilterra ci sono squadre disposte a fare offerte molto importanti per assicurarsi il giocatore, come Chelsea e Manchester United. “Il Barcellona cerca Koundè o Koulibaly, che costano meno”. Il Barcellona a questo punto continuerà a provare a prendere Koundè del Siviglia, vecchio pallino della dirigenza blaugrana, e se non dovesse riuscirci virerebbe su Kalidou Koulibaly del Napoli. Entrambe sono operazioni di alto livello, ma molto più convenienti economicamente rispetto a De Ligt.