Di Maria, dalla Spagna: "Laporta ha bloccato il suo passaggio al Barcellona"

TORINO - Il Barcellona si è tirato fuori dalla corsa per Angel Di Maria. L'esterno argentino, che si è svincolato dal Paris Saint Germain, è l'obiettivo dichiarato della Juventus. I bianconeri sono ad un passo dalla chiusura della trattativa. Il presidente del Barcellona Laporta, secondo quanto riportato dal famoso canale Twitch del giornalista Gerard Romero, Jijantes FC, avrebbe chiuso in modo definitivo le porte all'ex attaccante di Real Madrid e Manchester United, pronto a dire di si ai bianconeri. Di Maria sarebbe stato in contatto permanente con Xavi, tecnico del Barcellona, nelle ultime settimane, ma poi il prediente dei blaugrana avrebbe imposto lo stop all'operazione.