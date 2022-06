Juve: Di Maria e basta? No, anche Zaniolo!

TORINO - In attesa dell'ufficialità di Pogba con il solito rituale di visite e firme, la Juventus è a un passo da Angel Di Maria. ma è solo l'inizio, perché il club bianconero prepara anche l'assalto a Nicolò Zaniolo. Ma c'è già il Fideo, si chiedono i tifosi. Sì, ma un colpo non esclude l'altro: per Max Allegri l'azzurro è un elemento versatile ideale nel suo sistema di gioco. E la Juventus, che segue Zaniolo da tempo, può inserirsi nell'attuale gelo tra il giocatore e la Roma sul rinnovo di contratto. In questa situazione, i giallorossi chiedono comunque una cifra molto alta: 60/70 milioni, prezzo che la Juventus conta di abbassare con una contropartita tecnica. Come pedina di scambio Arthur è un giocatore funzionale per Mourinho ma al momento la pista non si è ancora scaldata e si potrebbe fare in una trattativa staccata, McKennie è un profilo che potrebbe essere speso dalla dirigenza bianconera.