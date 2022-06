Juve, Cambiaso ha detto sì. Dragusin va al Genoa

Andrea Cambiaso ha detto sì alla Juventus. Il difensore del Genoa è pronto a firmare un contratto di quattro stagioni con il club bianconero, che ha battuto una concorrenza agguerrita. Il giocatore, infatti, era finito nel mirino anche dell’Inter e dell’Atalanta, ma ha prevalso il progetto di similiano Allegri e, soprattutto, l’offerta di Federico Cherubini, ds bianconero, che più si è avvicinato alle richieste (10 milioni) del Genoa inserendo come contropartita tecnica - per abbassare la quota cash - Radu Dragusin, il difensore centrale che nell’ultima stagione ha giocato in prestito tra Sampdoria e Salernitana.

La svolta Ieri è stata una giornata cruciale per la trattativa. Da un lato è arrivato il sì definito di Cambiaso, esterno sinistro classe 2000 in scadenza tra un anno con il Genoa, pronto a trasferirsi a Torino per continuare la sua scalata che lo ha proiettato in cinque anni dalla Serie D (dopo le giovanili nel Genoa ha debuttato nell’Albissola) alla Juventus. Dall’altro l’entourage di Dragusin ha incontrato i vertici del Genoa per discutere della trattativa che lo porterà in rossoblù a titolo definitivo nell’ottica di affrontare un campionato di Serie B di vertice per centrare subito la promozione.