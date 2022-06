Cambiaso, fortemente Juve: è l'ora delle firme

Ieri mattina gli ultimi tentativi di disturbo, di inserimento con annesso eventuale “colpo di scena” in una trattativa che pareva invece di fatto già praticamente chiusa. Messa nero su bianco. Quella, cioè, tesa a rendere Andrea Cambiaso un nuovo tesserato juventino. Il retroscena: un top club italiano e una danarosa società inglese si sono fatte sotto, tentando in extremis rispettivamente un rilancio e un definitivo approccio che facesse saltare il banco e riaprisse i giochi. Del resto, se solo Cambiaso non fosse ad un anno dalla scadenza del contratto, le cifre che lo coinvolgono sarebbero assai più sostanziose. Ci sta dunque che qualcuno nel gruppone delle aspiranti acquirenti del laterale non si desse per vinto. Gruppone a lungo tempo, per la cronaca, guidato dall’Inter. Posto che pure l’Atalanta ha provato a fare la sua parte.

FERMEZZA Il giocatore, comunque, non ha vacillato. E men che meno ha vacillato l’intesa di fatto già trovata tra i dirigenti del Genoa e quelli bianconeri: intesa sulla base di 4 milioni di euro, ai rossoblù, più Radu Matei Dragusin quale contropartita tecnica. Proprio la definizione di alcuni dettagli fondamentali per la cessione del giovane juventino (lo scorso anno in prestito alla Salernitana) risultano alla base delle tempistiche un po’ più lunghe del previsto. In tanti, infatti, confidavano che già ieri sera si potesse giungere ad un annuncio definitivo. Peraltro al Genoa farebbe comodo chiudere l’operazione entro le prossime ore in modo da mettere a bilancio la plusvalenza derivata dalla cessione del giovane Cambiaso. Nel caso, bisognerebbe effettuare le visite mediche in giornata. Ci si sta lavorando anche se non è così scontato che si riesca a stare entro i tempi. A prescindere, la Juventus può comunque già ora ritenersi soddisfatta della tempestività, ergo efficacia, con cui ha agito.

