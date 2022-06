Marca: "Morata rinnovò con l'Atletico prima di andare alla Juve"

MADRID (Spagna) - Il contratto di Alvaro Morata con l'Atletico Madrid non è fino al 2023 come si pensava, ma la scadenza sarebbe in realtà a giugno 2024. Rientrato alla base dopo due anni in prestito alla Juve, l'attaccante spagnolo avrebbe infatti rinnovato poco prima di andare alla squadra bianconera (che non ha esercitato l'opzione di riscatto a 35 milioni).