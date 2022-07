La Juve al Chelsea: "Per De Ligt servono 110 milioni"

TORINO - La Juventus vuole evitare un “Ronaldo bis” con Matthijs De Ligt. Il messaggio, arrivato con chiarezza dalle parti di Stamford Bridge, suona più o meno così: se volete il difensore olandese, l’offerta deve essere di quelle irrinunciabili, ma anche rapida. [...] Al Chelsea hanno capito perfettamente la situazione e, stando a quanto filtra da fonti inglesi, non sembrano per nulla spaventati né della tempistiche né dalle richieste della Juventus. Todd Boehly, nuovo presidente dei Blues e al momento anche ds dell’ex club di Abramovich, vuole accontentare il tecnico Thomas Tuchel. E il tedesco, persi a parametro zero Rudiger (Real Madrid) e Christensen (Barcellona), ha in testa soprattutto De Ligt.