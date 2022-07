Juve, ufficiale la cessione di Chibozo all'Amiens: i dettagli

Chibozo all'Amiens

Ad annunciarlo è stato lo stesso club bianconero, con una nota pubblicata su Twitter, nell'account Youth: "Ufficiale Under 19, Ange Josuè Chibozo si trasferisce all'Amiens in prestito con obbligo di riscatto. In bocca al lupo!". Le cifre dell'operazione dovrebbero portare poco più di un milione di euro nelle casse del club bianconero.