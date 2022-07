Di Maria e il motto della moglie: «Fino alla fine...». Con la Juve, con Paredes

TORINO - (e.e.) Jorgelina ha scritto: «Fino alla fine… del mondo». Jorgelina è la moglie di Angel Di Maria che sulla Juventus è preparatissima ed è stata la prima in famiglia a seguire gli account bianconeri da quando è iniziata la trattativa. Indizio che il futuro del Fideo sarebbe stato a Torino (dove è atteso, dopo la messa a punto degli ultimi dettagli sul contratto) e non a Barcellona. Fino alla fine… Con gli amici di sempre, Leandro Paredes e Giovani Lo Celso .

Fino alla fine… Le ultime passeggiate in vacanza, perché si riprende a breve: weekend di trasferimento e si comincia a lavorare, a Parigi come sotto la Mole. E poi Di Maria e Paredes davvero potrebbero ritrovarsi anche alla Juve, dopo gli anni in Francia, perché il centrocampista è uno degli obiettivi del ds Cherubini. Fino alla fine…