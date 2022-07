Gnabry, il cappellino Juve e la scadenza 2023: social impazziti

MONACO DI BAVIERA (Germania) - È bastata una foto per scatenare il web e i rumors di calciomercato. A pubblicarla sul proprio profilo Instagram è stato Serge Gnabry, attaccante del Bayern Monaco, in posa con un berretto della Juve. Il nome del club bianconero non si vede dallo scatto, ma quello della Jeep sì ed è stato facile per gli addetti ai lavori individuare il modello indossato dal 26enne tedesco (ne compirà 27 tra due settimane), ossia un'edizione speciale realizzata da Adidas con la società di skateboard Palace e la Juve.

Scenario di calciomercato

Dal momento che si tratta di un giocatore in scadenza di contratto a giugno 2023 e che fino a questo momento non ha voluto rinnovare, ecco allora che questo dettaglio si è trasformato in un vero e proprio indizio di mercato. Anche perché, come riportato dalla Bild, il Bayern Monaco non avrebbe intenzione di tenerlo (con il rischio di perderlo tra un anno a parametro zero) nel caso in cui non venisse trovata un'intesa per il prolungamento, di conseguenza Gnabry (che ha fatto sapere di voler decidere cosa fare solo al rientro dalle vacanze) potrebbe lasciare la Baviera già questa estate. E quel berretto, magari, è un indizio sul suo futuro...