"De Ligt vuole il Chelsea per Tuchel, la Juve abbassa le pretese"

Il Chelsea sarebbe in pole position per l'acquisto di Matthijs De Ligt. Secondo quanto riportato dall'Independent, il club inglese (a caccia di un difensore centrale dopo le partenze di Antonio Rudiger e Andreas Christensen, che si sono trasferiti al Real Madrid e al Barcellona) avrebbe individuato nel centrale della Juventus il calciatore su cui puntare per rinforzare il proprio reparto arretrato. Per il quotidiano inglese il tecnico Thomas Tuchel sarebbe in grado di tirare fuori il meglio dai difensori, il che susciterebbe nell'olandese una forte ammirazione. De Ligt sarebbe rimasto affascinato dalla crescita di Antonio Rudiger e vorrebbe seguirne le orme.