Kean, auguri a Zaniolo: insieme con l'Italia e con la Juve?

TORINO - Nicolò Zaniolo compie 23 anni: il trequartista della Roma, classe 1999, è accostato da insistenti voci di mercato ad un possibile trasferimento alla Juve. Ed è proprio un calciatore bianconero, attraverso Instagram, a fare gli auguri al talento nativo di Massa: Moise Kean, suo compagno in nazionale dai tempi delle rappresentative giovanili, lo ha infatti omaggiato sui social pubblicando una foto di loro due con la maglia dell'Italia. "Tanti auguri fratellone", è la frase allegata all'immagine. Ma, più che la foto in sè, è l'icona delle "dita incrociate" a far sognare i tifosi juventini: che sia proprio relativa ad una speranza (o forse qualcosa di più) dell'attaccante bianconero di ritrovarlo presto come compagno di squadra anche nel club?