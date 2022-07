Di Maria, altro messaggio alla Juve con due cuori bianconeri

IBIZA - Una storia pubblicata in bianco e nero e due cuori, anche quelli color Juve. Si sommano i messaggi d'amore in codice - neppure troppo - di Di Maria a quella che presto potrebbe essere la sua nuova squadra e arrivano direttamente da Ibiza, dove il Fideo è in vacanza con la moglie Jorgelina Cardoso. In effetti è stata proprio lei a postare la storia, poi ricondivisa dall'argentino sul suo profilo. L'accordo con la Juve è totale, si attende ormai solo l'annuncio dopo giorni e giorni di corteggiamento, ma intanto Angel si gode il relax a tinte bianconere.