Pogba prepara il ritorno alla Juve: “Non vedo l’ora”

TORINO - Paul Pogba scalpita per indossare nuovamente la maglia della Juventus, dopo l'addio nell'estate del 2016 per fare ritorno al Manchester United per la cifra monstre di 105 milioni di euro (tra cartellino e commissioni). Il 29enne centrocampista francese, 177 presenze in bianconero tra tutte le competizioni (e tra i grandi protagonisti di 4 Scudetti, 3 Supercoppe Italiane e 2 Coppe Italia) ha pubblicato su Instagram alcuni scatti dei suoi allenamenti accompagnati dalla didascalia "non vedo l'ora!", che non ha potuto fare altro che infiammare i numerosi sostenitori della 'Vecchia Signora' che lo seguono sui social. Non a caso, nei commenti sotto il post, non manca il classico "#pogback".