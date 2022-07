Cosa ne pensate del mercato Juve? Dite la vostra con i nostri sondaggi

Tifosi juventini, cosa pensate di come si è mossa e di come si sta muovendo la società per potenziare la squadra che Allegri allenerà nel tentativo di tormare a cucirsi lo scudetto e andare il più avanti possibile in Champions League? Se è vero che il mercato sarà aperto per tutto il mese di luglio e di agosto un giudizio si può cominciare a dare. Dunque esprimetevi e fateci capire quanto è di vostro gradimento l'operato del club bianconero in questa prima fase del mercato in cui si stagliano già due gifure importanti come quelle di Paul Pogba e Angel Di Maria. Forza, votate!