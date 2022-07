Juve, chi rimpiazza De Ligt? Pressing su Koulibaly e Bremer

TORINO - Dunque per la Juventus si avvicina a passi spediti la cessione di Matthijs De Ligt e, di conseguenza, ecco le accelerazioni sotto traccia per cercare di assicurarsi il sostituto. O meglio, i sostituti, in quanto il reparto arretrato vuoi per quantità e qualità, a maggior ragione anche dopo la partenza della colonna Giorgio Chiellini, necessita di rinforzi di livello. [...] Ma andiamo per ordine anche se i nomi caldi restano sempre gli stessi: Kalidou Koulibaly e Gleison Bremer. Il napoletano e il torinista sono infatti nella parte altissima della lista scritta da Massimiliano Allegri per prendere il posto dell’olandese qualora il trasferimento in Premier, al Chelsea, si concretizzasse, come pare ormai sempre più probabile. Il senegalese non ha controindicazioni tecniche di alcun genere, diverso invece il discorso dal punto di vista dell’investimento finanziario. Infatti il ragazzo ha 31 anni e il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è deciso a non scendere sotto la valutazione dei 40 milioni anche se Koulibaly il prossimo giugno del 2023 si libererà a zero euro. [...]