Zaniolo, niente foto con i tifosi della Roma: vuole solo la Juve

Il futuro di Nicolò Zaniolo sembra indirizzato verso la Juventus. Il calciatore vuole solo i bianconeri e la Roma si sta abituando all'idea di lasciarlo andare. Tra infortuni, polemiche e gossip, Zaniolo vuole lasciare la Capitale e provare una nuova esperienza, per voltare pagina e rimettersi in gioco altrove. In un progetto più ambizioso. Da Trigoria, inoltre, arrivano segnali di gelo tra il giocatore e l'ambiente giallorosso: all'arrivo al centro sportivo romanista, nonostante le richieste dei tifosi, Zaniolo non si è fermato per i selfie e gli autografi di rito. Sono possibili indizi di un imminente addio e conferme sul clima di tensione tra la Roma e l'azzurro, che l'11 luglio dovrebbe rimettersi a disposizione di Mourinho. Lui, però, vuole solo la Juve. La Roma pretende almeno 50/60 milioni di euro ma probabilmente i bianconeri potrebbero riuscire a chiudere l'affare sui 40 milioni, oppure proponendo una contropartita tecnica (si parla anche di Arthur).