De Ligt, quando il Golden Boy di Tuttosport ti fa diventare il difensore più caro del mondo

Dal sito ufficiale bianconero, addì 18 luglio 2019: "Juventus Football Club Spa comunica di aver raggiunto l'accordo con la società Amsterdamsche Football Club Ajax NV per l'acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matthijs de Ligt a fronte di un corrispettivo di 75 milioni di euro pagabili in cinque esercizi oltre oneri accessori per 10,5 milioni di euro. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quinquennale fino al 30 giugno 2024".

Pressing totale

Fra tredici giorni saranno trascorsi tre anni da quel comunicato che annunciava l'inizio di una nuova era per la difesa juventina. Così, in parte, è stato e potrebbe ancora essere, se de Ligt non lascerà Torino. Ipotesi giorno dopo giorno sempre meno robusta, stante il pressing di Bayern, Manchester United e Chelsea, per nulla intimoriti dalla clausola rescissoria di 115 milioni di euro che all'epoca, l'indimenticabile Mino Raiola sottoscrisse in calce all'accordo con il club di Agnelli. Comunque vada a finire, un fatto è certo: de LIgt, vincitore nel 2018, conferma che il Golden Boy di Tuttosport sia un formidabile trampolino di lancio verso il successo. Date un'occhiata all'albo d'oro e capite perché. Il prestigioso riconoscimento internazionale, attribuito ogni anno al miglior giocatore Under 21 che militi in un campionato europeo, è giunto alla sua ventesima edizione. Da Rooney ad Aguero, da Messi a Pogba, Sterling, Mbappé, Haaland, Joao Felix e Pedri: la giuria internazionale ha visto sempre molto lungo nelle sue scelte.

La profezia

de Ligt si aggiudicò il Golden Boy sbaragliando letteralmente la concorrenza: 224 punti rispetto ai 149 di Alexander-Arnold e ai 101 di Kluivert. Lo premiammo alle Ogr di Torino, dove Matthijs si presentò con la fidanzata AnneKee, i genitori e i nonni materni e paterni. Consegnandogli il Golden Boy, gli dissi: "Questo premio le porterà molta fortuna". De Ligt sorrise: "They told me", me l'hanno detto Il giorno dopo, in un grande albergo del centro di Torino, Andrea Agnelli ed Edwin van der Sar gettarono le basi dell'accordo per il trasferimento dell'olandese alla Juve. Oggi De Ligt vale 115 milioni di euro, è diventato il difensore più caro del mondo. Un vero Golden Boy.