La Juve comincia da Koulibaly: summit a Milano con il suo agente. E De Ligt scalpita

TORINO - Il Chelsea studia il rilancio per Matthijs De Ligt, ma il Bayern non molla. I contatti con la Juventus proseguono, ma alla Continassa sono tutt’altro che passivi. In attesa di capire se l’offerta irrinunciabile per l’olandese, tra i 90 e i 110 milioni, arriverà veramente da Londra o dalla Baviera, il ds Federico Cherubini inzia le manovre di contrattacco. E la ripartenza della Juventus, dopo giorni di ragionamenti e analisi sui difensori “prendibili”, inizia da Kalidou Koulibaly. Il 31enne del Napoli è il preferito della dirigenza e di Massimiliano Allegri. Un po’ per il mix di qualità (è un top del ruolo), esperienza ad alto livello e caratteristiche tecniche (è abituato a giocare a sinistra) e un po’ per la situazione di contratto invitante: l’accordo tra KK e il club di Aurelio De Laurentiis scade tra meno di un anno, nel giugno 2023. Tutti motivi che spingono i bianconeri a tentare l’affondo per il senegalese. Provarci, non significa sempre riuscirci nel mercato. Ma intanto in giornata, stando a quanto filtra dai salotti delle trattative, la Juventus tra un incontro e l’altro troverà il tempo per una chiacchierata con Fali Ramadani, atteso a Milano proprio come Cherubini. L’incrocio tra il ds juventino e l’agente di Koulibaly servirà per fare il punto sulla situazione di KK e soprattutto per capire se una offensiva sia effettivamente realizzabile. Il club di ADL parte da una valutazione di 40 milioni.