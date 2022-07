Il Bayern Monaco per il talento Yildiz. La Juve gli soffia il fantasista

Ha un anno in più Kenan Yildiz , trequartista nato il 4 maggio 2005 a Regensburg, poco più di cento chilometri da Monaco di Baviera, e tesserato dal Bayern quando aveva sette anni. Origini turche, ha scelto proprio la Turchia come Nazionale e con la Under 17 ha segnato 3 gol in 10 presenze, trascinandola, con due reti e un assist nelle tre partite del girone di qualificazione, alla fase finale dell’Europeo, che ha poi dovuto saltare per infortunio (ha vinto la Francia, per la cronaca). E’ lui il “gol” con cui la Juventus ha pareggiato il tesseramento di Pisano da parte del Bayern Monaco. Un pareggio non ancora ufficiale, ma certo. Di sicuro la società tedesca si è messa il cuore in pace, come ha ammesso il direttore sportivo Hasan Salihamidzic : «Yildiz è un giocatore giovane e talentuoso, che ci sarebbe piaciuto trattenere. Comunque, non potevamo e non volevamo accettare le sue richieste economiche. Dunque, sfortunatamente, Yildiz ci lascerà». Per passare alla Juventus, che salvo clamorosi quanto improbabili colpi di scena ha battuto la concorrenza del Barcellona, con cui c’è stato un testa a testa negli ultimi giorni.

Il fantasista turco-tedesco comincerà la stagione nella Primavera bianconera, pur essendo sottoetà (il limite della categoria come anno di nascita sarà il 2004), prassi che d’altra parte la Juventus sta già seguendo da anni con i suoi migliori talenti: Miretti e Soulé tanto per citare due esempi, classe 2003 che due stagioni fa erano sottoetà in Primavera e in quella passata giocavano con l’Under 23. Un percorso che Yildiz potrebbe fare già nel corso di questa annata, sfruttando un fisico già ben sviluppato per la sua età: 185 centimetri per 75 chili. D’altra parte già nella scorsa stagione ha giocato con la Under 19 del Bayern, segnando due gol e servendo due assist in otto presenze. Meglio ancora con la sua squadra, la Under 17 bavarese, con cui ha realizzato sei reti e servito sei assist in 16 partite. Tecnico e potente, ama svariare su tutta la trequarti, prediligendo comunque la zona del centrosinistra da dove può accentrarsi portandosi la palla sul piede preferito, il destro. Un potenziale gioiello che Paulo Montero e Massimo Brambilla, i nuovi tecnici bianconeri di Under 19 e Under 23, lucideranno per Massimiliano Allegri.