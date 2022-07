Juve, Genoa e Cambiaso. Che attesa per Dragusin

TORINO - Dopotutto, fermare i giocatori è il suo compito: oggi centrale difensivo, due o tre decenni fa Radu Dragusin sarebbe stato definito “stopper” (il marcatore del centravanti avversario). E, anche se in senso metaforico, da un po’ di giorni sta effettivamente stoppando Andrea Cambiaso , il cui trasferimento dal Genoa alla Juventus si è bloccato proprio a causa (non per colpa, sia chiaro) del ventenne romeno. Dragusin, che la società bianconera aveva pescato nel 2018 dal Regal Bucarest battendo la concorrenza di diversi club europei e che nelle giovanili juventine aveva bruciato le tappe fino a mettere insieme quattro presenze in proima squadra (due da titolare) a 18 anni con Pirlo in panchina, è stato infatti la chiave che ha permesso a Juventus e Genoa di trovare l’accordo per il trasferimento a Torino di Cambiaso: quattro milioni e il cartellino del centrale.

La suddetta chiave, però, ce l’ha in mano Dragusin. Che dopo i citati esordi juventini l’anno scorso ha voluto misurarsi con la Serie A, andando in prestito prima alla Sampdoria e poi alla Salernitanta: esperienze non andate benissimo - 15 presenze in blucerchiato tra campionato e Coppa Italia (5 da titolare) e sette in granata (5 da titolare, l’ultima però a 12 giornate dalla fine) -, ma neppure disastrose e comunque formative. E con la Serie A Dragusin vorrebbe misurarsi anche in questa stagione. Da qui i suoi tentennamenti di fronte all’ipotesi di scendere in B con il Genoa, spiegati pochi giorni fa dall’agente Florin Manea a Calciomercato.it Tv: «C’è un progetto serio, Radu è onorato dall’offerta, ma dire subito di sì è difficile: con tutto il rispetto per il Genoa non ci ha chiamato il Real Madrid».

