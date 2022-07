"Per la difesa il top è Bremer. Per l’attacco meglio Zaniolo"

TORINO - Parola al popolo . Quello juventino , che attraverso il nostro sondaggio lanciato su tuttosport.com si è espresso sulle mosse di mercato della Juventus. Quelle già firmate, quelle in essere e quelle future. Sta di fatto che in meno di 24 ore migliaia di lettori si sono presentati puntuali sul sito per dire la loro . E come potete leggere dalla tabella riportata a fianco i bianconeri di fede hanno le idee ben chiare.

Innanzitutto su chi preferirebbero al posto di De Ligt qualora l’olandese venisse, come pare sempre più probabile, venduto. In testa alla preferenze ecco il granata Bremer, considerato la pedina ideale probabilmente non solo perché è risultato il miglior difensore dell’intero scorso campionato ma anche perchè nel rapporto prezzo/età risulta ovviamente un affare rispetto a Koulibaly. Per il centrale napoletano, De Laurentiis vuole gli stessi soldi di Cairo per il torinista, 40 milioni di euro, ma il brasiliano ha 25 anni mentre il senegalese sulle spalle si porta trentuno primavere.

Alla domanda relativa a chi si vorrebbe come colpo extra per alimentare ulteriormente l’attacco, il preferito è risultato nettamente il romanista Nicolò Zaniolo con oltre il 50% di preferenze. Dietro, con circa le metà dei voti Alvaro Morata che è rimasto nei cuori dei tifosi, pronti ad accoglierlo a braccia aperte per quella che sarebbe la sua terza esperienza con la Juventus.

Infine ecco la domanda delle domande, ovvero il quesito legato a quanto si è soddisfatti delle operazioni di mercato. La risposta più gettonata è stata quella attendista, ovvero una sorta di congelamento del giudizio in attesa di sapere quali saranno i prossimi rinforzi per Massimiliano Allegri.

Ecco il pensiero dei tifosi juventini che è emerso con la nostra consultazione popolare. Tra circa un mese, quando il focus sul mercato sarà ancora più preciso, torneremo a solleticare i lettori di tuttosport.com e sarà interessante verificare quanto e come saranno cambiate le posizioni, soprattutto in relazione al giudizio generale sul via-vai bianconero. Nel frattempo il direttore sportivo Federico Cherubini comprerà e venderà. Per il momento due nomi ufficiali, alla voce cessioni: Mandragora e Vrioni. Ma siamo solo, come sapete, all’inizio.