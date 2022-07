Juve, Di Maria sbarca a Torino. E sabato arriva Pogba!

TORINO - Game over. Le vacanze sono finite anche per loro, le due superstar della Juventus prese per consentire alla squadra di vivere il salto di qualità a livello tecnico e di esperienza e quindi puntare decisi allo scudetto oltre che a un cammino più lungo in Champions League. Stiamo parlando di Angel Di Maria e Paul Pogba, con l’argentino che con ogni probabilità riuscirà ad anticipare il Polpo a livello di presa di contatto con la nuova realtà torinese. Il Fideo ieri, sul proprio profilo instagram, ha pubblicato una foto ancora “marina” in cui annunciava la fine delle proprie vacanze trascorse con gli amici a Ibiza (location invidiabile per lo scatto: a bordo di una barca con una montagna sullo sfondo). E così, dopo le vacanze, si torna al lavoro. L’attaccante sudamericano è dunque pronto per sbarcare a Torino domani, per effettuare entro venerdì le visite mediche e poi scegliere la casa che lo ospiterà insieme alla moglie, Jorgelina Cardoso e le due bambine. Dunque salvo cambi di programma sugli orari dell’ultimo momento, Di Maria è atteso dalla dirigenza juventina sotto la Mole per un primo contatto a cui seguirà il consueto check al J Medical.