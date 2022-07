Juve U23, ufficiale: Del Favero in prestito alla Pro Patria

TORINO - Mattia Del Favero lascia la Juventus Under 23 e passa all’Aurora Pro Patria con la formula del prestito. Lo ha comunicato la Juventus Youth sui proprio canali social: "Ufficiale: Mattia Del Favero in prestito all'Aurora Pro Patria fino al 30 giugno 2023. Buona fortuna!". "Aurora Pro Patria 1919 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla Juventus Football Club le prestazioni sportive del calciatore Mattia Del Favero. Il neo portiere tigrotto, classe 1998, è cresciuto nel Settore Giovanile bianconero e ha giocato in tutte le squadre Under della Nazionale Italiana, compresa l’Under 21 nel 2020. Del Favero, con esperienze in C nella Juventus U23 e nel Piacenza, ha assaporato anche la Serie B con Pescara e Cosenza. BENVENUTO A BUSTO MATTIA!" è il comunicato apparso sul sito dell'Aurora Pro Patria.