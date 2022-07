Pogba impaziente: si allena duramente, è pronto per la Juve

Il ritorno di Paul Pogba alla Juventus è questione di ore. Il centrocampista è pronto per la seconda avventura in bianconero: è atteso nei prossimi giorni per le visite mediche e la firma sul contratto. Intanto, il francese si allena duramente per arrivare in buone condizioni fisiche al ritiro della Juve, agli ordini di Massimiliano Allegri. Pogba ha infatti condiviso sul suo profilo Instagram tre foto di lui impegnato in un allenamento personale e con tre emoticon della faccia che sbuffa (la faccina con il fumo che esce dal naso). Insomma, sembra impaziente di tornare alla Juve e mettersi a disposizione di Allegri. Tra i tantissimi commenti anche quello di Khaby Lame, il tiktoker più seguito al mondo, che ha commentato il post di Pogba con l'emoticon di un polpo (il soprannome di Pogba).