Juve, attesa incredibile per Di Maria: più di 6000 "spettatori"

TORINO - Per i tifosi della Juve l' arrivo di Angel Di Maria in Italia è stato vissuto come la prima proiezione al cinema di un film . Sono stati oltre seimila, infatti, i sostenitori bianconeri che - armati di smartphone e dispositivi elettronici - hanno seguito passo passo la rotta del suo volo su un portale dedicato al tracking aereo, che tiene conto sia di voli di linea che privati.

Juve, che attesa per Di Maria

Ed è proprio lì che è stato individuato il Cessna 560XL partito da Parigi Bourget (l'aeroporto dove si era recato El Fideo nel pomeriggio) e diretto verso l'Italia. Inizialmente la destinazione non era stata comunicata, né il passeggero. Ma dopo una serie di virate è diventato chiaro che la rotta portasse verso Torino. Un'attesa incredibile, come per la prima di un film al cinema. La "consegna" all'interno del volo, in fondo, era decisamente molto importante.