Juve, Pogba in arrivo: "Ci vediamo presto"

TORINO - "It's time, yes sir! Ci vediamo presto". Così, Paul Pogba, ha acceso gli animi dei tifosi della Juve, annunciando di essere in partenza per Torino. Il francese ha pubblicato su Instagram un video in cui lo si vede a bordo dell'aereo che da Miami lo porterà in Italia, utilizzando l'hashtag #PogAlmostBack.