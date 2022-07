Juve U23, Hajdari passa al Lugano in prestito: ufficiale

TORINO - Albian Hajdari lascia la Juventus Under 23 e passa al Lugano, in Super League svizzera, con la formula del prestito. Il comunicato arriva dlai canali social dei bianconeri: "Albian Hajdari in prestito per una stagione al FC Lugano 1908. In bocca al lupo!". Il club svizzero accoglie il calciatore di origini kosovare, ma cresciuto nel Basilea e per questo a tutti gli effetti un difensore che potrà rientrare nei piani della nazionale elvetica. "Un altro giovane di prospettiva alla corte di Mattia Croci-Torti: la Direzione della F.C. Lugano SA è infatti lieta di comunicare l’ingaggio di Albian Hajdari (18 maggio 2003). Il 19enne difensore centrale giunge in bianconero dalla Juventus, a titolo di prestito, con opzione di acquisto a favore dell’FC Lugano al termine della stagione che sta per cominciare. Hajdari ha disputato la seconda parte dello scorso campionato di Credit Suisse Super League con il Basilea, collezionando 9 presenze. Ha inoltre indossato a più riprese la maglia delle selezioni nazionali rossocrociate, dalla U15 alla U21", questo il comunicato del club svizzero.