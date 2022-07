Perché Pogba e Di Maria faranno la differenza

Pogba e Di Maria faranno la differenza nella Juventus della prossima stagione? Non giriamoci troppo intorno, la domanda è lecita, perché il primo viene da un paio di stagioni opache (anche fisicamente), il secondo è arrivato con la singolare formula del contratto annuale e il progetto di andare a chiudere la carriera in Argentina non appena finisce la stagione. Dubitare, tuttavia, non può derubricare un fatto fondamentale: si tratta di due autentici fuoriclasse.

Paul Pogba non ha disimparato a giocare nel grigiore di Manchester, ma ha perso le motivazioni. Sì, a Old Trafford non ha scintillato come speravano dopo averlo pagato cento milioni, ma non si può dimenticare il Mondiale vinto da trascinatore della Francia quattro anni fa, dimostrazione di un carattere e una leadership di cui la Juventus ha estremamente bisogno. Era chiaro a tutti che allo United aveva perso le motivazioni. La Juventus ha tutto per restituirgliele, a partire da un allenatore amico, con il quale c’è un legame umano fondamentale per Pogba. L’errore, forse, è aspettarsi l’esplosione di muscoli, fantasia e imprevedibilità del giovane Pogba, quello che ha lasciato Torino nel 2016. Oggi è un giocatore più maturo, con qualche caratteristica diversa, ma sempre utilissime alla Juventus che cerca centrocampisti in grado di verticalizzare il gioco, ma anche di buttarsi in area a concludere. Anche nella peggiore delle ipotesi, ovvero con il Pogba dell’ultimo anno, la Juventus avrebbe fatto un grande affare. Primo: il cartellino è gratis. Secondo: l’impatto fisico e tecnico del francese nell’attuale campionato italiano può essere comunque devastante.