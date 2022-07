Calciomercato Juve, Zaniolo avanza e per Arnautovic si cerca la quadra

La Juventus non si ferma a Paul Pogba e Angel Di Maria . I dirigenti bianconeri, dopo gli addii degli svincolati Paulo Dybala e Federico Bernardeschi e il mancato riscatto d i Alvaro Morata (rientrato all’ Atletico Madrid ), vogliono continuare a rinforzare l’attacco. Ecco perché in cima ai pensieri del ds Federico Cherubini resta Nicolò Zaniolo . Dopo la lunga semina e l’incontro milanese delle scorse settimane con il general manager Tiago Pinto , continuano i contatti incrociati. I giallorossi insistono per 60 milioni in contanti, mentre alla Continassa vogliono inserire una contropartita tecnica ( Arthur o Zakaria ) o impostare l’affare attraverso un prestito oneroso (10 milioni) con riscatto finale nel 2023 (40 milioni più bonus). Le mediazioni sono al lavoro per trovare un compromesso che metta tutti d’accordo.

Perché una cosa è certa: se Zaniolo si vede bianconero e la Juventus ha deciso di investire sull’azzurro, dalle parti di Trigoria hanno capito da tempo che il sacrificio dell’ex interista (contratto in scadenza nel 2024) è strategico per il bilancio e per garantire i rinforzi richiesti da José Mourinho. Presto o tardi, il matrimonio Zaniolo-Juventus si farà. A velocizzare la trattativa potrebbe anche essere la ricca cessione di Matthijs De Ligt (i dettagli a fianco). Tra le priorità della Juventus c’è anche quella di garantire a Massimiliano Allegri un vice Vlahovic. Alvaro Morata è rientrato all’Atletico Madrid e un nuovo ritorno a Torino dello spagnolo è tutt’altro che semplice. La pista più calda, in attacco, resta quella di Marko Arnautovic. Alla Continassa stanno cercando la quadra per ottenere il semaforo verde del Bologna, che non vorrebbe privarsi dell’austriaco. La chiave per arrivare alla fumata bianca potrebbe essere Daniele Rugani.